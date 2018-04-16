نتائج مباريات الصعود إلى الدوري الممتاز.





طرابلس 16 أبريل 2018 (وال)- انطلقت مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة

الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم (الدور السداسي)

بإقامة ثلاث مباريات على ملاعب مختلفة

فعلى ملعب مدينة زليتن انتهى لقاء أساريا مع الهلال سبها بنتيجة

التعادل السلبي بدون أهداف، وهو التعادل السلبي الثاني على التوالي لهلال

سبها، في حين سجل أساريا أول تعادل له ليصبح رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل،

ويصبح لهلال سبها نقطتان من تعادلين متتاليين.

وعلى ملعب مدينة مصراتة، تعادل اليرموك والصداقة بهدف لكل منهما،

وهوالتعادل الثاني تواليا لليرموك بعد تعادله في الجولة الأولى أمام هلال

سبها، ليصبح برصيد نقطتين، فيما بات رصيد الصداقة 4 نقاط حصدها من فوز في

الجولة الأولى على حساب أبي سليم، وتعادله اليوم أمام اليرموك.

وبملعب مدينة الخمس، حقق فريق أبي سليم فوزه الأول على حساب منافسه

نجوم بنغازي بهدفين لهدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد أن خسر لقاء

الجولة الأولى أمام الصداقة، بينما يبقى نجوم بنغازي بلا نقاط بعد أن

تلقى الخسارة الثانية على التوالي عقب خسارته فى اللقاء الأول أمام

أساريا.

...(وال)...