رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يطالب بدعم المفوضية في عملها .





طرابلس 16 ابريل 2018 (وال)- طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات " عماد السايح" الجهات الادارية المختصة ولها علاقة بإجراء

الانتخابات بدعم المفوضية بالامكانيات المالية لإجراء هذه الاستحقاقات

بشكل يتناسب مع المعايير الدولية .

وأكد السايح" في تصريحات صحافية على ان وصول الاطراف السياسية المعنية

إلى توافق بشأن إجراء أي استحقاق خلال العام سيجعل المفوضية جاهزة

للتنفيذ رغم الظروف المالية التي تعاني منها .

(وال)