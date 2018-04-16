رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يطالب بدعم المفوضية في عملها .الإثنين ، 16-04-2018 - 15:08:00



طرابلس 16 ابريل 2018 (وال)- طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات " عماد السايح" الجهات الادارية المختصة ولها علاقة بإجراء
الانتخابات بدعم المفوضية بالامكانيات المالية لإجراء هذه الاستحقاقات
بشكل يتناسب مع المعايير الدولية .
وأكد السايح" في تصريحات صحافية على ان وصول الاطراف السياسية المعنية
إلى توافق بشأن إجراء أي استحقاق خلال العام سيجعل المفوضية جاهزة
للتنفيذ رغم الظروف المالية التي تعاني منها .
(وال)

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