رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يطالب بدعم المفوضية في
عملها .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 15:08:00
طرابلس 16 ابريل 2018 (وال)- طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات " عماد السايح" الجهات الادارية المختصة ولها علاقة بإجراء
الانتخابات بدعم المفوضية بالامكانيات المالية لإجراء هذه الاستحقاقات
بشكل يتناسب مع المعايير الدولية .
وأكد السايح" في تصريحات صحافية على ان وصول الاطراف السياسية المعنية
إلى توافق بشأن إجراء أي استحقاق خلال العام سيجعل المفوضية جاهزة
للتنفيذ رغم الظروف المالية التي تعاني منها .
(وال)