اليابان والصين تعقدان أول حوار اقتصادي رفيع المستوى في
غضون 8 سنوات .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 14:26:00
طوكيو ، 16 أبريل 2018 ( وال )- تعقد اليابان والصين اليوم الاثنين أول
حوار اقتصادي على مستوى رفيع في غضون ثماني سنوات بهدف توثيق الصلات
الثنائية ، ما يأتي في لحظة تتسم بالخوف من اندلاع حرب اقتصادية على
خلفية النزعة الحمائية للولايات المتحدة .
وذكرت مصادر اعلامية أن وزيري خارجية الدولتين يجتمعون اليوم في طوكيو
خلال ثاني أيام زيارة الوزير الصيني إلى اليابان ، حيث تتركز أجندتها على
العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ونقلت المصادر الاعلامية عن مصادر حكومية يابانية انه من المتوقع أن
يتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمارات .
وتعد زيارة وزير الخارجية الصيني لليابان الاولى منذ أكثر من ثماني
سنوات ، في خضم حالة من النشاط الدبلوماسي في المنطقة ، مع اقتراب قمة
زعيمي الكوريتين ، والقمة بين رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون ونظيره
الأمريكي دونالد ترامب.
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