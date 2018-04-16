اليابان والصين تعقدان أول حوار اقتصادي رفيع المستوى في غضون 8 سنوات .





طوكيو ، 16 أبريل 2018 ( وال )- تعقد اليابان والصين اليوم الاثنين أول

حوار اقتصادي على مستوى رفيع في غضون ثماني سنوات بهدف توثيق الصلات

الثنائية ، ما يأتي في لحظة تتسم بالخوف من اندلاع حرب اقتصادية على

خلفية النزعة الحمائية للولايات المتحدة .

وذكرت مصادر اعلامية أن وزيري خارجية الدولتين يجتمعون اليوم في طوكيو

خلال ثاني أيام زيارة الوزير الصيني إلى اليابان ، حيث تتركز أجندتها على

العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ونقلت المصادر الاعلامية عن مصادر حكومية يابانية انه من المتوقع أن

يتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمارات .

وتعد زيارة وزير الخارجية الصيني لليابان الاولى منذ أكثر من ثماني

سنوات ، في خضم حالة من النشاط الدبلوماسي في المنطقة ، مع اقتراب قمة

زعيمي الكوريتين ، والقمة بين رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون ونظيره

الأمريكي دونالد ترامب.

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