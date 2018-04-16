سيالة يبحث مع وزير الخارجية السعودي القضايا الثنائية ذات
الاهتمام المشترك .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 14:07:00
الظهران 16 ابريل 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الظهران السعودية
العلاقات الثنائية بين ليبيا والسعودية وعدد من القضايا ذات الاهتمام
المشترك .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تطرق الاجتماع كذلك الى
التعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين بما يخدم المصلحة
المشتركة للشعبين الليبي والسعودي .
وعبر سيالة عن الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم للقمة
العربية في الظهران والتهاني للسعودية برئاسة القمة العربية .
(وال)