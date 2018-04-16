سيالة يبحث مع وزير الخارجية السعودي القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك .





الظهران 16 ابريل 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الظهران السعودية

العلاقات الثنائية بين ليبيا والسعودية وعدد من القضايا ذات الاهتمام

المشترك .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تطرق الاجتماع كذلك الى

التعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين بما يخدم المصلحة

المشتركة للشعبين الليبي والسعودي .

وعبر سيالة عن الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم للقمة

العربية في الظهران والتهاني للسعودية برئاسة القمة العربية .

(وال)