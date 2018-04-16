لقاء علمي بالهيئة العامة للمعلومات حول الهبة الديموغرافية وتسخير العائد الديموغرافي.





طرابلس 16 أبريل 2018 (وال) - نظمت الهيئة العامة للمعلومات اليوم

الاثنين بمقرها الرئيسي بطرابلس، لقاءً علمياً حول (الهبة الديموغرافية

وتسخير العائد الديموغرافي)، وذلك في إطار اللقاءات العلمية الهامة

والمستمرة التي تنظمها الهيئة ضمن استعداداتها لإعداد وإصدار التقرير

الوطني الخامس للتنمية البشرية. واستضافت الهيئة خلال هذا اللقاء العلمي الدكتور "محمود عمر عيسى"

الباحث والأستاذ الجامعي وعضو الفريق البحثي للتقرير، حيث قدم دراسة

بحثية تناول فيها مؤشرات الهبة الديموغرافية في ليبيا والعلاقة بين قضايا

السكان والتنمية والتحديات التي تعترض دينامية السكان والتغيرات الناتجة

عنها، بالإضافة إلى تحديات التحول الديموغرافي وأهداف التنمية المستدامة

ومتطلبات تسخير العائد الديموغرافي.

وقد شهد هذا اللقاء العديد من المداخلات ووجهات النظر من الحضور الذين

عبروا عن تفاعلهم واهتمامهم بطرح هذه الموضوعات.

وحضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة الدكتور عبد الرؤوف البيباص والمدير

التنفيذي للتقرير الدكتور عبد السلام الدويبي ورئيس الفريق البحثي

للتقرير الأستاذ علي الشريف وعدد من أعضاء الفريق البحثي ولفيف من

الباحثين والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية ومدراء الإدارات ورؤساء

الأقسام بالهيئة.

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