الشركة العامة للكهرباء عجز 100 ميغاوات اليوم الأثنين ولاطرح للاحمال .





طرابلس 16 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه

سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم

الأثنين لايتجاوز 100 ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للاحمال .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4200 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع

قد يصل إلى 4300 ميغاوات .

وأضافت الشركة العامة للكهرباء في بيانها أن المنطقة الجنوبية تشهد هى

الاخرى ساعات طرح أحمال وذلك لغرض تحسن الجهد .

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