الشركة العامة للكهرباء عجز 100 ميغاوات اليوم الأثنين ولاطرح
للاحمال .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 12:51:00
طرابلس 16 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه
سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم
الأثنين لايتجاوز 100 ميغاوات وبالتالي لن يكون هناك طرح للاحمال .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4200 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4300 ميغاوات .
وأضافت الشركة العامة للكهرباء في بيانها أن المنطقة الجنوبية تشهد هى
الاخرى ساعات طرح أحمال وذلك لغرض تحسن الجهد .
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