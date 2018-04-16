قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.





القدس المحتلة 16- ابريل -2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن نسيم حربي عبيد بعد مداهمة منزله في

بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وقال وكالة الانباء الفلسطينية في القدس إن قوات الاحتلال جدّدت اليوم

اقتحامها للعيسوية التي تخضع إلى حصار عسكري مشدد منذ ما يزيد عن سبعين

يوما، وشرعت بحملة تنكيل واسعة بالمواطنين ودهم منازلهم ومحالهم

التجارية.

وشملت عمليات الدهم عمارة سكنية يقطن فيها المواطن محمددرباس، حيث تم

تفتيش منزله بواسطة الكلاب، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال

تمشيطها لأحياء البلدة.

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