موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 16 ابريل 2018 .



*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدد من المواطنين من مدينة القدس

المحتلة ومخيم شعفاط ,ومواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات

الاحتلال أصيب خلالها خمسة شبان نتيجة أطلاق الجنود الصهاينة القنابل

الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

*** وصول فريق بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى مدينة دوما لتقصي

حقائق في تقارير عن هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه .

*** المتحدث باسم شرطة الباكستانية يعلن في بيان له بان الشرطة عثرت

على سترتين ناسفتين تزن كل واحدة منهما حوالي عشر كيلوجرامات، بالإضافة

إلى خمس قنابل يدوية وقطعتي سلاح وذخيرة تعود لخلية إرهابية كانت تخطط

لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسلام آباد.

*** الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من فوضى في العلاقات الدولية إذا

تعرضت سوريا لمزيد من الضربات الغربية، وواشنطن تصعد الضغط على روسيا

بعقوبات اقتصادية جديدة.

***عواصف وثلوج , وانخفاض الحرارة تؤدي الى تقطع السبل بالمسافرين جوا

وانقطاع الكهرباء في كثير من مناطق الغرب الأوسط الأمريكي .

**** مصادر من الشرطة العراقية تعلن عن مقتل 5 واشخاص واصابة 11 اخرين

بانفجار عبوتين ناسفتين وضعهما عناصر من داعش في أحد أسواق الموصل

شمالي بغداد. .



(( وكالة الانباء

الليبية ))