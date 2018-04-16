سعر خام أوبك يواصل ارتفاعه مسجلا 29ر69 دولارا.





فيينا 16 أبريل 2018 (وال) - واصل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط

(أوبك) ارتفاعه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلا 29ر69 دولارا

للبرميل في جلسة الجمعة ، حسبما أعلنت (أوبك) اليوم الاثنين.

وواصل سعر سلة خامات أوبك ارتفاعه الخامس على التوالي، مراكما زيادة

بنسبة 45ر7 في المائة ، ليستقر عند أعلى مستوى له خلال مايزيد عن ثلاث

سنوات (منذ 27 من نوفمبر 2014).

وبلغ متوسط سعر برميل أوبك الأسبوع الماضي67ر67 دولارا ، مقابل 10ر65

دولارا بالأسبوع السابق.

ويرى المحللون أن غلاء "الذهب الأسود" بالأيام الماضية ترجع أسبابه

بشكل خاص إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع سعر خام القياس الأوروبي برنت، تسليم يونيو القادم في مستهل

تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن بواقع 1ر0 في المائة مقابل ختام

الجلسة السابقة ، ليصل إلى 85ر71 دولارا للبرميل.



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