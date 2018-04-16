استقرار الذهب مع تقييم المستثمرين تداعيات هجوم سوريا.الإثنين ، 16-04-2018 - 12:19:00



بنجالورو 16 ابريل 2018 (وال) - استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر في
المعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع عكوف الأسواق على تقييم العواقب
المحتملة للضربة الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا مطلع
الأسبوع في أكبر تدخل للقوى الغربية ردا على هجوم بالغاز السام.
وتراجع السعر الفوري للذهب 1ر0 بالمئة إلى 03ر1344 دولار للأوقية ،
بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها إلى 80ر1346
دولار للأوقية.
شنت قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية على سوريا
يوم السبت استهدفت ثلاثا من منشآت الأسلحة الكيماوية الرئيسية.

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