تواصل فعاليات المؤتمر الثاني لطب المختبرات بمصراتة.



مصراتة 16 أبريل 2018 (وال) - تتواصل بمدينة مصراتة ، فعاليات المؤتمر

الثاني لطب المختبرات تحت شعار (الجودة ضرورة وليست ترف) بمشاركة عدد من

المختصين والمهتمين بقطاع الصحة ، ومن الجامعات والمعاهد والنقابات

والمؤسسات الصحية والمختبرات العامة والخاصة بعدد من المدن الليبية.

وينظم هذا المؤتمر الذي يقام بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب التابع

للشركة الليبية للحديد والصلب النقابة العامة لطب المختبرات الليبية

بالتعاون مع فرعها في مصراتة، وكذلك المركز الوطني لمكافحة الاأمراض،

وكلية التقنية الطبية مصراتة، وباشراف اللجنة الدائمة للصحة ببلدية

مصراتة.

وتلقى خلال هذا المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الثلاثاء العديد من

الورقات البحثية التي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع من أجل

الحصول على التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

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