موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاثنين 16 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* الدمام- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعبر شكره

لجهود الدول العربية الشقيقة لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

* طرابلس -احتفالية تحت شعار " عرق الأجداد وقوت الأحفاد" بمقر

المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المؤسسة

الوطنية للنفط.

* سرت- متابعة سيرعمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات في اجتماع خصص

لتذليل العراقيل التي تواجههما بلدية سرت .

* الدمام- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجري محادثات مع

عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني على هامش القمة العربية تناولت

مستجدات الوضع السياسي في ليبيا .

* طرابلس - النائب بالمجلس الرئاسي يؤكد حرص الحكومة على مكافحة

الإرهاب والقضاء عليه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

* طرابلس - رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة يجتمع في

المغرب مع وزير الثقافة والاتصال المغربي.بحث معه تطوير العلاقات

الثقافية بين البلدين من خلال إقامة فعاليات ثقافية ليبية خلال الاحتفال

بمدينة وجدة كعاصمة للثقافة العربية.

* الزاوية- مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم يعقد اجتماع

تقابلي مع رئيس جامعة الزاوية ووكيل الشؤون العلمية .

* طرابلس - أمين عام مجلس الوزراء، يبحث خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس "مصطفى صنع الله"، المشاكل والصعوبات التي تواجه

قطاع النفط.

* جنزور - بمنطقة جنزور انطلقت امس فعاليات مهرجان ( الربيع والسلام )

بمشاركة العديد من الفعاليات الثقافية .

* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في

مجال ( مكافحة العدوى بالمرافق الصحية) مستهدفة 70 عنصراً من أطباء

وتمريض وفنيي الأسنان العاملين بالمستشفيات ( طرابلس وصبراتة و الزاوية و

درنة).

* عين زارة - مكتب النشاط المدرسي ببلدية عين زاره ينظم ملتقى أمناء

المكتبات المدرسية المتخصصين بإشراف وحدة المكتبات المدرسية بالمكتب

بالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم .

* سرت- عميد بلدية سرت يقوم بجولة تفقدية للمركز الصحى القروى بن

الهيثم بمنطقة الاربعين والوحدة الصحية سكرة بمنطقة الخمسين شرق المدينة

.

* طرابلس- وزارة التعليم تنظم يوم غد بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني

بطرابلس.. جلسة حوارية مفتوحة للتباحث حول خطة الوزارة لإجراء امتحانات

الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري.

* طرابلس - النشاط المدرسي في مختلف الالعاب الرياضية بالمؤسسات

التعليمية ببلديات طرابلس الكبرى يتواصل تحت اشراف ادارة النشاط المدرسي

بوزارة التعليم.

* غريان- لجنة العطاءات بمستشفى الأصابعة العام تعلن عن إجراء مناقصة

عامة لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة بالمستشفى .

...( وكالة الانباء الليبية )...