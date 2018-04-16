المجلس البلدي غريان يعلن عن فتح باب الترشح لمنصب مدراء الفروع ومختاري المحلات بالبلدية .





غريان 16 أبريل 2018م( وال )- أعلن المجلس البلدي غريان عن فتح باب

الترشح لمنصب مدراء الفروع ومختاري المحلات .

وأوضح المجلس البلدي غريان في تعميمه بأنه بناء على قرب انتهاء المدة

القانونية للبلدية وفي إطار الاستعدادات للانتخابات القادمة يعلن المجلس

البلدي عن فتح باب الترشح لوظيفة مدراء الفروع ومختاري المحلات بالبلدية

وفق الشروط التالية :

أن يكون مقيم إقامة دائمة وفعلية بالمحلة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك

، وأن يحظى بالقبول من سكان المحلية .

فعلى من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة التقدم بملفه الشخصي مصحوباً

بتزكية سكان المحلة إلى إدارة الموارد البشرية وذلك خلال ساعات الدوام

الرسمي .

...( وال غريان )....