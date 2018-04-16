اجتماع أوروبي في لوكسبوغ لانهاء الانقسامات الداخلية بشأن الضربات على سوريا.الإثنين ، 16-04-2018 - 11:53:00



لوكسمبورغ 16 ابريل 2018 (وال) - يعقد وزراء خارجية الاتحاد
الأوروبي محادثات في لوكسمبورغ اليوم الاثنين سيسعون خلالها إلى توحيد
مواقفهم رغم الانقسامات بشأن الضربات على سوريا وكيفية التعاطي مع الأزمة
الدبلوماسية المتنامية مع موسكو.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوكسمبورغ كيفية
الضغط على موسكو من أجل وضع حد للنزاع الدامي في سوريا المستمر منذ سبع
سنوات.
وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الجمعة "علينا زيادة الضغط على
روسيا لإجبارها على تغيير موقفها. الجميع يعلم أن لا حل للنزاع في سوريا
دون روسيا".
...( وال ) ...

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