البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.





القاهرة 16 أبريل 2018 ( وال) - وافق البرلمان المصري أمس الأحد ، على

تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "مجلس النواب البرلمان وافق في

جلسته العامة اليوم على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018

بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.. وذلك نظرا

للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".

وأصدر السيسي أمس (السبت) قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء

البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت

الماضي.

ونص القرار الرئاسي على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما

يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد،

وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أبريل الماضي لمدة

ثلاثة أشهر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا،

شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارئ في مصر لفترات مماثلة.

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