استقرار الأسهم الأوروبية.الإثنين ، 16-04-2018 - 11:38:00


ميلانو 16 ابريل 2018 (وال) - استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى
مستوياتها في أربعة أسابيع اليوم الاثنين وسط توقعات المستثمرين بألا
يكون هناك تصعيد فوري في سوريا عقب الضربة التي قادتها الولايات المتحدة
مطلع الأسبوع.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 05ر0 بالمئة ، في حين لم
تسجل المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى تغيرات تذكر.
وقالت يورونكست إن مستويات الأسعار على المؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشرات
أخرى لم تتوافر لأسباب فنية.
وقال حسين سيد كبير خبراء السوق في اف.اكس.تي.ام "عملية السبت .. كانت
عملية محدودة ولن تتكرر بعد إعلان الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن
"المهمة أنجزت".

.. ( وال ) ..

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار الاقتصادية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا