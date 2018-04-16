استقرار الأسهم الأوروبية.



ميلانو 16 ابريل 2018 (وال) - استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى

مستوياتها في أربعة أسابيع اليوم الاثنين وسط توقعات المستثمرين بألا

يكون هناك تصعيد فوري في سوريا عقب الضربة التي قادتها الولايات المتحدة

مطلع الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 05ر0 بالمئة ، في حين لم

تسجل المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى تغيرات تذكر.

وقالت يورونكست إن مستويات الأسعار على المؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشرات

أخرى لم تتوافر لأسباب فنية.

وقال حسين سيد كبير خبراء السوق في اف.اكس.تي.ام "عملية السبت .. كانت

عملية محدودة ولن تتكرر بعد إعلان الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أن

"المهمة أنجزت".



.. ( وال ) ..