الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام.

إعتدال فى درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع ارتفاع نسبيى على

مناطق الوسط والجنوب الغربى ، بينما يبقى الارتفاع ملحوظا على مناطق

الجنوب الشرقي.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا من مساء يوم الغد واحتمال سقوط أمطار

متفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط

أحيانا بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتى طرابلس وبعض

المناطق الداخلية مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (20-25) درجة مئوية ولا تتجاوز (31) درجة مئوية على أبونجيم.



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق الساحلية ،

والرياح شمالية غربية سرعتها مابين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين (23-28) درجة مئوية بينما تكون جنوبية غربية

معتدلة السرعة وتسجل اليوم ( 39) درجة على الجغبوب, تتحول الرياح

تدريجياً بعد ظهر اليوم على الجغبوب إلى غربية فشمالية غربية معتدلة

السرعة ، مع انخفاض في درجات الحرارة.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين

الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33) درجة

مئوية تتحول الرياح تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية على

أقصى مناطق الجنوب مع ارتفاع فى درجات الحرارة.



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة

السرعة بينما تكون اليوم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الكفرة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38 -40) درجة مئوية تتحول الرياح

تدريجيا يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض طفيف

في درجات الحرارة على اغلب المناطق.

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