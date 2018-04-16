الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 10:57:00
طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
إعتدال فى درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع ارتفاع نسبيى على
مناطق الوسط والجنوب الغربى ، بينما يبقى الارتفاع ملحوظا على مناطق
الجنوب الشرقي.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا من مساء يوم الغد واحتمال سقوط أمطار
متفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط
أحيانا بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتى طرابلس وبعض
المناطق الداخلية مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (20-25) درجة مئوية ولا تتجاوز (31) درجة مئوية على أبونجيم.
بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على بعض المناطق الساحلية ،
والرياح شمالية غربية سرعتها مابين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة
القصـوى تتـراوح مابين (23-28) درجة مئوية بينما تكون جنوبية غربية
معتدلة السرعة وتسجل اليوم ( 39) درجة على الجغبوب, تتحول الرياح
تدريجياً بعد ظهر اليوم على الجغبوب إلى غربية فشمالية غربية معتدلة
السرعة ، مع انخفاض في درجات الحرارة.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين
الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33) درجة
مئوية تتحول الرياح تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية على
أقصى مناطق الجنوب مع ارتفاع فى درجات الحرارة.
الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة
السرعة بينما تكون اليوم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الكفرة ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38 -40) درجة مئوية تتحول الرياح
تدريجيا يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض طفيف
في درجات الحرارة على اغلب المناطق.
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