مستشفى الأصابعة العام يعلن عن إجراء مناقصة عامة في مجال تقديم خدمات الإعاشة والنظافة .





غريان 16 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت لجنة العطاءات بمستشفى الأصابعة

العام عن إجراء مناقصة عامة لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة بالمستشفى .

واشترطت اللجنة في المناقصة أن يكون المتقدم متحصل على ترخيص ساري

المفعول ، وشهادة السِجل التجاري ، وشهادة الغرفة التجارية ، وشهادة

إثبات سداد الضريبة ، والتعريف بالإمكانيات ، وشهائد أو رسائل خبرة ،

وشهائد صحية للعاملين بالشركات بالمستشفى ، وتقديم ضمان مالي بصك مصدق

بقيمة (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار ليبي قابلة للترجيع ، وشهادة سداد

اشتراكات الضمان الاجتماعي ، والاستعداد لتقديم وجبات إعاشة حسب

المواصفات الصحية الموضوعة حسب الجدول المُعد من قِبل فنيي التغذية

وإدارة المستشفى ، وأن تتكون الوجبة اليومية من (إفطار - ترويقة صباحية -

غذاء - ترويقة مسائية - عشاء) ، وأن يكون من ضِمن نشاط الجِهة المتقدمة

(التموين - أو النظافة العامة) ، والاستعداد لتقديم خدمات النظافة العامة

حسب الشروط المعدّة لذلك من قِبل المختصين بالمستشفى .

وتباع كراسة المواصفات بإدارة المستشفى بمكتب وحدة الخزينة بعد مُضي

أسبوعين اعتباراً من تاريخ 9 ابريل الجاري بمبلغ وقدره (100 د.ل) مائة

دينار غير قابل للترجيع ويكون الاشتراك في المناقصة بتقديم عطاءاتهم في

موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 23 ابريل الجاري .

...( وال غريان )...