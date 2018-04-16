مستشفى الأصابعة العام يعلن عن إجراء مناقصة عامة في مجال تقديم خدمات الإعاشة والنظافة .الإثنين ، 16-04-2018 - 11:21:00



غريان 16 أبريل 2018 ( وال ) - أعلنت لجنة العطاءات بمستشفى الأصابعة
العام عن إجراء مناقصة عامة لتقديم خدمات الإعاشة والنظافة بالمستشفى .
واشترطت اللجنة في المناقصة أن يكون المتقدم متحصل على ترخيص ساري
المفعول ، وشهادة السِجل التجاري ، وشهادة الغرفة التجارية ، وشهادة
إثبات سداد الضريبة ، والتعريف بالإمكانيات ، وشهائد أو رسائل خبرة ،
وشهائد صحية للعاملين بالشركات بالمستشفى ، وتقديم ضمان مالي بصك مصدق
بقيمة (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار ليبي قابلة للترجيع ، وشهادة سداد
اشتراكات الضمان الاجتماعي ، والاستعداد لتقديم وجبات إعاشة حسب
المواصفات الصحية الموضوعة حسب الجدول المُعد من قِبل فنيي التغذية
وإدارة المستشفى ، وأن تتكون الوجبة اليومية من (إفطار - ترويقة صباحية -
غذاء - ترويقة مسائية - عشاء) ، وأن يكون من ضِمن نشاط الجِهة المتقدمة
(التموين - أو النظافة العامة) ، والاستعداد لتقديم خدمات النظافة العامة
حسب الشروط المعدّة لذلك من قِبل المختصين بالمستشفى .
وتباع كراسة المواصفات بإدارة المستشفى بمكتب وحدة الخزينة بعد مُضي
أسبوعين اعتباراً من تاريخ 9 ابريل الجاري بمبلغ وقدره (100 د.ل) مائة
دينار غير قابل للترجيع ويكون الاشتراك في المناقصة بتقديم عطاءاتهم في
موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 23 ابريل الجاري .
...( وال غريان )...

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