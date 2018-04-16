الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المؤسسة الوطنية للنفط.





طرابلس 16 أبريل 2018( وال ) - أقيمت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط

بطرابلس احتفالية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وشارك في الاحتفالية رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس " مصطفى صنع

الله" وأعضاء مجلس الادارة وحشد كبير من مدراء الادارات والمدراء

التنفيذيين والمهندسين والفنيين من المؤسسة والشركات النفطية ، والموظفين

الحاليين والقدماء .

كما شارك في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار " عرق الأجداد وقوت الأحفاد"

نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين من الرعيل الأول في قطاع

النفط والغاز إلى جانب عدد من رؤساء الشركات الوطنية لقطاع النفط والغاز

.

وألقى " صنع الله " كلمة أكد فيها على دور المؤسسة في حماية قطاع النفط

والغاز وعن مسؤولية المؤسسة أمام كل الليبيين وأهمية وحدتها واستقلالها

خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا. . مؤكدا أن المؤسسة ستمثل

حجر الأساس في إعادة بناء ليبيا.

وتخلل الاحتفالية القاء كلمات بالمناسبة أشادت بدور المؤسسة وتحدتث عن

مسيرة المؤسسة خلال الخمسين عام الماضية، والانجازات التي حققّها قطاع

النفط والغاز بفضل إدارة العديد من القيادات الرائدة والمتخصصة والتي كان

لها الدور الاهم في تنمية وبناء القطاع.

كما تخللت الاحتفالية عرض وثائقي عن تاريخ القطاع.

كما تم توزيع الدروع التقديرية والشرفية لعدد من الشخصيات من الرعيل

الأول والتي كان لها الدور البارز والكبير في بناء وتنمية ودعم قطاع

النفط والغاز في ليبيا.

...( وال ) ...