مقتل 5 مدنيين واصابة 11 بانفجار عبوتين في أحد أسواق الموصل.





الموصل 16 ابريل 2018 ( وال ) - قتل 5 مدنيين واصيب 11 اخرين بانفجار

عبوتين ناسفتين في أحد أسواق الموصل شمالي بغداد.

وذكر العقيد صالح حسن من الشرطة الاتحادية ان "انفجار عبوتين

ناسفتين، وضعهما عناصر من داعش في سوق المعاش في الساحل الايمن من مدينة

الموصل اليوم، أسفر عن قتل خمسة مدنيين وإصابة11 اخرين بجروح متفاوتة".

وسوق المعاش يشهد ازدحاما من المزارعين من قضاء سنجار وتلعفر والبعاج،

الذين يقومون ببيع محاصيلهم من الخضار والفواكه الى الباعة، الذين

يسوقونها الى مختلف مناطق الموصل.