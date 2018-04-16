وزارة الصحة تنفذ دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى بالمرافق الصحية.





طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة دورة تدريبية في مجال ( مكافحة العدوى بالمرافق الصحية) استهدفت 70

عنصراً من أطباء وتمريض وفنيي الأسنان العاملين بمركز طرابلس الطبي

ومستشفى معيتيقة ومركز علاج السكر والغدد الصماء ومجمعي عيادات البدري

وطريق المطار؛ إلى جانب أعضاء فرق مكافحة العدوى بإدارات الخدمات الصحية

بمناطق (صبراتة- الزاوية- درنة).

وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 5 أيام أسس الوقاية والتعقيم

ومكافحة العدوى بالوحدات والأقسام المختلفة بالمرافق الصحية منها غرف

العمليات وأقسام الإيواء.

إلى جانب طرق تعقيم الأدوات التي يستخدمها فنيو الأسنان؛ وطرق إدارة

المخلفات الطبية والاستراتيجيات الحديثة لاستخدام المضادات الحيوية

وأنواع التطعيمات الخاصة بالعاملين في المجال الصحي.

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