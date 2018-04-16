مكتب النشاط المدرسي ببلدية عين زاره ينظم ملتقى لامناء المكتبات المدرسية .





عين زارة 16 أبريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب النشاط المدرسي ببلدية

عين زاره يوم أمس الأحد ملتقى أمناء المكتبات المدرسية المتخصصين بإشراف

وحدة المكتبات المدرسية بالمكتب بالتعاون مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة

التعليم .

وتناول الملتقى بالنقاش المشكلات التي تواجه قطاع المكتبات والتي من

أهمها عدم ادراك مدراء وإدارات المدارس بأهمية ودور المكتبة المدرسية ،

وسبل تفعيل المكتبة المدرسية ، وإعداد خطة موحدة لتفعيل المكتبة المدرسية

لتؤدي رسالتها التعليمية والتربوية .

وافتتحت الملتقى رئيس قسم المكتبات المدرسية بإدارة النشاط المدرسي

بوزارة التعليم (نجاة باشا آغا) بكلمة رحبت في مستهلها بأمناء المكتبات

المدرسية الذين لبوا الدعوة وحضروا الملتقى.

وأكدت (باشا آغا) أن الهدف من الملتقى الأساسي هو الربط والتواصل

المباشر مع أمناء المكتبات المدرسية بالمدارس بقسم المكتبات المدرسية

بوزارة التعليم وقسم المكتبات بإدارة التفتيش التربوي للوقوف على أهم

العراقيل التي تواجه آمينة المكتبة المدرسية لأداء مهمتها ومعرفة أوجه

القصور في عمل المكتبة المدرسية .

ثم ألقت رئيس وحدة المكتبات المدرسية بإدارة التفتيش التربوي(نادية

العزابي) محاضرة عن أهمية المكتبة المدرسية ودورها في العملية التعليمية

، متناولة أهداف المكتبة المدرسية ودور المسئولين في تفعيل المكتبة

المدرسية ، إضافة لتوضيحها للمناشط المناطة بأمناء المكتبات المدرسية .

فتح بعدها باب الحوار والنقاش بإدارة رئيس وحدة المكتبات المدرسية

(ليلى العكروتي) الذي تركز على ضرورة تحسيس المسئولين والقائمين على

العملية التعليمية من الوزارة وإلى الادارة التعليمية والإدارة المدرسية

بأهمية المكتبة المدرسية في حياة النشء باعتبارها إحدى الأدوات التي

تستعين بها المدرسة والمؤسسة التربوية لتحقيق أهدافها في عملية تكامل

شخصية التلميذ من جميع النواحي العلمية والثقافية والعقلية والسلوكية .

ويذكر أن ملتقى أمناء المكتبات المدرسية ببلدية عين زاره يعد

الملتقى الثاني الذي ترعاه إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم حيث تم

تنفيذ وعقد ملتقى ببلدية تاجوراء خلال شهر مارس الماضي ، أقيم على هامشه

معرض للكتاب .

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