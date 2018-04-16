متابعة سير العمل بالمركز الصحى بن الهيثم والوحدة الصحية سكرة شرق سرت .





سرت 16 ابريل 2018 ( وال )- قام عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "

يرافقة مدير الخدمات الصحية الدكتور" خليفة محمد السيوى " و الدكتور "

فتحى الكاسح " استشارى الامراض الجلدية بمستشفى بن سينا سرت أمس بجولة

تفقدية للمركز الصحى القروى بن الهيثم بمنطقة الاربعين والوحدة الصحية

سكرة بمنطقة الخمسين شرق المدينة .

وقال مدير الصحة الدكتور " خليفة محمد السيوى " لمراسل وكالة الانباء

الليبية بالمدينة إن الجولة تابعت سير العمل ومستوى الخدمات الصحية

بالوحدة ومعرفة الاحتياجات العاجلة الواجب توافرها للوحدة الصحية ،

والمختبر الطبى للتحاليل الطبية بالوحدة والنواقص التى يتطلب توفيرها

وفقا للامكانيات .

وتفقد عميد بلدية سرت ومرافقوه المركز الصحى بن الهيثم بمنطقة وأطلعوا

على المختبر الطبى للتحاليل الطبية وعيادة الاسنان والصيدلية

واقسام الاسعاف الطب العام بالمركز .

...(وال-سرت)...