متابعة سير العمل بالمركز الصحى بن الهيثم والوحدة الصحية سكرة
شرق سرت .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 10:38:00
سرت 16 ابريل 2018 ( وال )- قام عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "
يرافقة مدير الخدمات الصحية الدكتور" خليفة محمد السيوى " و الدكتور "
فتحى الكاسح " استشارى الامراض الجلدية بمستشفى بن سينا سرت أمس بجولة
تفقدية للمركز الصحى القروى بن الهيثم بمنطقة الاربعين والوحدة الصحية
سكرة بمنطقة الخمسين شرق المدينة .
وقال مدير الصحة الدكتور " خليفة محمد السيوى " لمراسل وكالة الانباء
الليبية بالمدينة إن الجولة تابعت سير العمل ومستوى الخدمات الصحية
بالوحدة ومعرفة الاحتياجات العاجلة الواجب توافرها للوحدة الصحية ،
والمختبر الطبى للتحاليل الطبية بالوحدة والنواقص التى يتطلب توفيرها
وفقا للامكانيات .
وتفقد عميد بلدية سرت ومرافقوه المركز الصحى بن الهيثم بمنطقة وأطلعوا
على المختبر الطبى للتحاليل الطبية وعيادة الاسنان والصيدلية
واقسام الاسعاف الطب العام بالمركز .
...(وال-سرت)...