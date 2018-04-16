وزارة التعليم تنظم يوم الغد جلسة حوارية حول خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري .





طرابلس 16 ابريل 2018 ( وال ) - تنظم وزارة التعليم يوم غدٍ

الثلاثاء, الموافق 17 من شهر أبريل الجاري جلسة حوارية مفتوحة للتباحث

حول خطة الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري

(2017-2018م) على تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر ديوان الوزارة بمنطقة

الهاني بطرابلس.

وسيشارك في هذه الجلسة الحوارية وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العام "عادل جمعة", ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحشد

من المعلمين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي

وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم ووسائل الإعلام.

ودعت وزارة التعليم المعلمين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني ذات

العلاقة بالشأن التعليمي وكل المهتمين بقضايا التعليم والمعلم الحضور

والمشاركة في الجلسة الحوارية المفتوحة .

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