تواصل النشاط المدرسي لبلديات طرابلس.





طرابلس 16 ابريل 2018 ( وال ) - يتواصل النشاط المدرسي في مختلف

الالعاب الرياضية بالمؤسسات التعليمية ببلديات طرابلس الكبرى تحت اشراف

ادارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم .

حيث قام مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم (سالم الشيباني)

بمتابعة جزء من مباريات بطولة كرة القدم الخماسية المدرسية لبلديات

طرابلس الكبرى لمرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي يرافقه رئيس قسم

التربية البدنية بإدارة النشاط المدرسي (الصادق أبوقرين) وعدد من موظفي

إدارة النشاط المدرسي .

وشاركت في مسابقة كرة القدم الفرق المدرسية ببلديات سوق الجمعة

وطرابلس المركز وعين زارة وتاجوراء والعزيزية والماية وجنزور بهدف

التواصل والتعارف وزرع روح الطمأنينة والمحبة بين الابناء من مختلف مناطق

طرابلس الكبرى وفرصة ايضا لتبادل معلمي الرياضة بالتعليم الأساسي الآراء

والأفكار لتطوير الرياضة المدرسية رغم قلة الامكانيات والصعوبات .

هذا وستتواصل هذه الايام منافسات البطولة المدرسية لكرة القدم

الخماسية على مستوى بلديات طرابلس الكبرى بالمعلب البلدي بميدان الشهداء

بطرابلس والتي انطلقت الاحد 8 ابريل الجاري وتستمر حتى 24 منه ، بمشاركة

7 فرق من التعليم الابتدائي و8 فرق من التعليم الأساسي برعاية مكتب

الشباب والرياضة بالمجلس البلدي طرابلس المركز بالتعاون مع مكتب النشاط

المدرسى طرابلس المركز وبإشراف ادارة النشاط المدرسى بوزارة التعليم .

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