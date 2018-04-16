النائب أحمد معيتيق يؤكد حرص الحكومة على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.





طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - أكد النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد

معيتيق"، حرص الحكومة على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بالتعاون مع

الجهات ذات العلاقة ومن خلال مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على بسط الأمن

وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأضاف " معيتيق " في كلمه له بالمؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب

بطرابلس الذي انعقد تحت شعار "الإرهاب ومواجهته .. الواقع والتحديات"،

برعاية المجلس الرئاسي .. أن ليبيا عانت من الارهاب طيلة السنوات

الماضية، ولم تكن في يوم من الأيام جزءا من التركيبة الاجتماعية في ليبيا

.

وأكد على ضرورة الخروج بتوصيات فاعلة تستطيع الحكومة ترجمتها على أرض

الواقع حتى يحقق المؤتمر أهدافه.

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