مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالتعليم يعقد اجتماع تقابلي مع رئيس جامعة الزاوية .





الزاوية 16 ابريل 2018 (وال)- عقد مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة

التعليم الأحد اجتماع تقابلي مع رئيس جامعة الزاوية ووكيل الشؤون

العلمية وإدارات كل من أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب

التعاون الدولي ومكتب الجودة بالجامعة.

و رحب رئيس الجامعة بالمشاركين في الاجتماع ، مؤكداً أن جامعة الزاوية

من أولى الجامعات التي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات الجودة كما تعمل

وبكل جدية على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لبلوغ الاهداف المنشودة .

هذا واستعرضت الإدارت والمكاتب خلال الاجتماع برامج وخطة العمل والأنشطة

والأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال العام الماضي والمستهدف منها لهذا

العام

واشار ( د. رواد عبدالسيد ) عن مكتب المتابعة بالوزارة إلى ضرورة رسم

سياسات استراتيجية تتوافق مع استراتيجية وزارة العمل من حيث الاتصال

والتواصل وكذلك العمل على توحيد المفردات والمناهج بكليات الجامعة ذوي

التخصصات المتشابهة .

من جانبه أكد ( د. فؤاد العزومي) عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء

بالوزارة على ضرورة التقيد بالضوابط والمعايير الخاصة بأختيار وتعيين

أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفق احتياجات الكليات وذلك لضمان مخرجات

تتوافق مع احتياجات سوق العمل ورؤية وزارة التعليم بالخصوص .

(وال)