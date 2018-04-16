رئيس الهيئة العامة للثقافة يجتمع مع وزير الثقافة والاتصال المغربي.





طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس اللجنة التسييرية

للهيئة العامة الثقافة " حسن اونيس " في المغرب مع وزير الثقافة والاتصال

المغربي " محمد الأعرج " على هامش حفل اختيار وجدة عاصمة الثقافة العربية

للعام 2018.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين ,

إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم الاتفاق لإقامة فعاليات ثقافية ليبية خلال الاحتفال بمدينة وجدة

كعاصمة للثقافة العربية في شهر يوليو القادم.

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