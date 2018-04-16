رئيس الهيئة العامة للثقافة يجتمع مع وزير الثقافة والاتصال المغربي.الإثنين ، 16-04-2018 - 09:57:00



طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس اللجنة التسييرية
للهيئة العامة الثقافة " حسن اونيس " في المغرب مع وزير الثقافة والاتصال
المغربي " محمد الأعرج " على هامش حفل اختيار وجدة عاصمة الثقافة العربية
للعام 2018.
وتم خلال الاجتماع بحث آفاق تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين ,
إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتم الاتفاق لإقامة فعاليات ثقافية ليبية خلال الاحتفال بمدينة وجدة
كعاصمة للثقافة العربية في شهر يوليو القادم.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا