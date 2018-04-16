أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع النفطي.





طرابلس 16 أبريل 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور

"الطاهر عامر"، خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس

"مصطفى صنع الله"، المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط وضرورة توفير

الميزانيات اللازمة لزيادة الإنتاج والمحافظة على استقرار المنشآت

النفطية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على

التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وديوان رئاسة الوزراء، بشأن ملف

الإصحاح البيئي ومساهمة المؤسسة في الحد من عوامل التلوث، بالإضافة إلى

استعراض الخطوات التي تمت في هذا الصدد.

كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات بين الطرفين لتذليل الصعوبات في سبيل

الرفع من مستوى قطاع النفط.

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