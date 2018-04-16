عواصف تتجه شرقا بعد تساقط كثيف للثلوج في الغرب الأوسط الأمريكي .





أتلانتا 16 ابريل 2018 (وال) - أدت عواصف عاتية إلى تساقط ثلوج بشكل

قياسي أو شبه قياسي وانخفاض درجات الحرارة في الغرب الأوسط الأمريكي قبل

أن تتحرك صوب الشرق يوم الأحد مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين جوا

وانقطاع الكهرباء عن الآلاف.

وفي ولاية ميشيجان حيث من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة 46

سنتيمترا في بعض المناطق انقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل وشركة

بسبب عاصفة ثلجية معظمها في جنوب شرق الولاية.

وانقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في ديترويت. وقالت متحدثة باسم شركة

ديترويت إنيرجي للكهرباء إنها تعمل على إعادة 90 في المئة من الكهرباء

بحلول الثلاثاء.

وقالت الشركة إن ثقل الجليد على خطوط الكهرباء بالإضافة إلى الرياح

العاتية أدى إلى سقوط أكثر من ألف خط كهرباء في ديترويت ومقاطعة واين.

ومن جهتها قالت الهيئة الوطنية للطقس إن أعنف تساقط للجليد تركز في

أعالى البحيرات العظمى في الوقت الذي شهدت فيه جرين باي بولاية ويسكونسن

ثاني أكبر عواصفها الثلجية على الإطلاق بعد سقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 60

سنتيمترا بعد ظهر الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد أوكلاهوما سيتي انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

اليوم الاثنين لتصل إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر وإلى أربع درجات تحت

الصفر في كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وتسبب الطقس السيء في سقوط قتيلين في حوادث سير في غرب نبراسكا

وويسكونسن وفقا لما ذكرته محطة إذاعية عامة.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بوسير إن العواصف تسببت في مقتل

طفلة في عامها الأول عندما سقطت شجرة على عربة صغيرة كانت نائمة فيها في

لويزيانا.

وذكر موقع (فلايت أوير.كوم) على الإنترنت إن 1689 رحلة جوية من وإلى

مطارات الولايات المتحدة ألغيت بحلول بعد ظهر الأحد.