مقتل شخصين وإصابة خمسة بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان .





إسلام آباد 16 ابريل 2018 ( وال ) - لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة

آخرون بجروح جراء هجوم مسلح شنه مجهولون مساء امس في مدينة كويتا عاصمة

إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في كويتا عبدالرزاق شيما في تصريح صحفي، أن مسلحين

مجهولين يستقلون دراجات نارية فتحوا النار بشكل عشوائي في مدينة كويتا،

مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم لجمع الأدلة وشنت عملية تمشيط

للبحث عن الجناة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي

جهة المسؤولية.