افتتاح مهرجان جنزور (الربيع والسلام).





جنزور 16 أبريل 2018 ( وال ) - افتتحت يوم أمس بمنطقة جنزور فعاليات

مهرجان ( الربيع والسلام ) بمشاركة رئيس الهيئة العامة للسياحة " خيضر

بشير " وعميد بلدية جنزور، وعدد من الوزراء، والفعاليات السياسية،

والثقافية واهالي منطقة جنزور .

وتشتمل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان جنزور (الربيع والسلام)

على العديد من المناشط ، وقد استهل حفل الافتتاح بايقاد شعلة المهرجان،

وإلقاء كلمات ترحيب بالضيوف ، وعروض ولوحات استعراضية للفرق المشاركة،

والقفز بالمظلات.

وتستمر أنشطة وبرامج المهرجان الذي يشرف على تنظيمه شباب وبلدية جنزور،

على مدى ثلاثة أيام، تتخللها برامج تنشيطية للأطفال، وسهرات فنية تحييها

عدد من فرق الفنون الشعبية، إلى جانب تنظيم مسابقات رياضية، ومعارض للصور

والرسوم التشكيلية، والمسرحيات، والفقرات الفنية.

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