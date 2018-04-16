السراج يعبر عن الشكر والعرفان لجهود مختلف الدول العربية الشقيقة لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا.





الدمام 16 أبريل 2018 ( وال ) - عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " عن الشكر والعرفان لجهود مختلف الدول

العربية الشقيقة لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولمساندتها

حكومة الوفاق من خلال مواقفها الداعمة ، لمسار التوافق وتحقيق المصالحة

الوطنية الشاملة .

وأضاف السراج في كلمه بالقمة العربية العادية التاسعة والعشرين

بالسعودية : أن حكومة الوفاق تعاملت بروح إيجابية مع كافة مبادرات الحل

السياسي ، ودعمت كل جهد عربي ودولي يهدف إلى تحقيق التسوية للأزمة في

ليبيا ، ورحبت بخارطة الطريق التي عرضها غسان سلامة والتي جاءت لتؤكد ما

سبق وطرحناه في يونيو 2017 من الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور واجراء

الانتخابات كحل للصراع السياسي في ليبيا ينهي حالة الانقسام ، التي أثرت

سلبا على مؤسسات الدولة وتسببت في معاناة المواطن .

وأحاط السراج القمة العربية بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي نحو

تحقيق المصالحة الوطنية ، والتخفيف من حدة الصراعات وتحقيق الأمن

والاستقرار ، وما تعيشه العاصمة طرابلس وغيرها من المدن من امن واستقرار

سمح بعودة بعثة الامم المتحدة وعدد من السفارات والشركات والمؤسسات

الاجنبية للعمل من داخل ليبيا .

وأشار السراج في كلمته لما تعانيه الحكومة من مصاعب جراء الهجرة غير

الشرعية والتحديات المصاحبة لها ، مؤكدا على ما تقدمه مراكز الايواء من

خدمات لهولاء المهاجرين والمعاملة الانسانية لهم .

وأضاف السراج : أننا نسعى إلى التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي

لتعديل بعض القرارات بما يضمن الاشتراك في إدارة الأصول والأموال الليبية

المجمدة في البنوك الأجنبية للحد من الخسائر التي لحقت بها وتحقيق

استفادة الشعب الليبي منها ، بما يعزز جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية.

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