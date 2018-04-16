منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدأ عملها في سوريا غداة الضربات الغربية.





روما 18 ابريل 2018( وال) - بدأت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس

الأحد عملها في مدينة دوما، للتحقيق في تقارير عن هجوم كيميائي مفترض

اتهمت دمشق بتنفيذه، وشنت دول غربية على اثره ضربات غير مسبوقة ضد أهداف

عسكرية للنظام قرب العاصمة وفي وسط سوريا.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة على موقع تويتر وصول فريق تقصي حقائق الى دمشق

أمس السبت تمهيداً للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي ادى

الى مقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء محليين. واتهمت الدول الغربية

دمشق بارتكابه باستخدام غازي الكلور والسارين.

وليس معروفاً حتى الآن ما اذا كان الفريق توجه الى دوما ليبدأ عمله

الميداني، كما كان اعلن مسؤول سوري.

...( وال ) ...