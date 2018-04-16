الشرطة الباكستانية تحبط عملية إرهابية في اسلام اباد.





إسلام آباد 16 أبريل 2018 (وال) - أحبطت الشرطة الباكستانية عملية

إرهابية في العاصمة إسلام آباد، وتمكنت من مصادرة سترتين ناسفتين، وقنابل

يدوية وأسلحة.

وذكر المتحدث باسم شرطة إسلام آباد في بيان أمس أن قوات الشرطة عثرت على

سترتين ناسفتين تزن كل واحدة منهما حوالي عشر كيلوجرامات، بالإضافة إلى

خمس قنابل يدوية وقطعتي سلاح وذخيرة، وذلك خلال عملية نفذتها بناء على

معلومات استخباراتية في حي (جي ـ 14) بإسلام آباد.

وأوضح أن السترتين الناسفتين والقنابل والأسلحة تعود لخلية إرهابية كانت

تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسلام آباد، مشيراً إلى أن قوات الأمن

تواصل البحث عن عناصر تلك الخلية.

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