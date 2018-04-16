الرئيس بوتين يتوقع "فوضى" عالمية إذا ضرب الغرب سوريا مجددا.





موسكو 18 ابريل 2018 ( وال) - حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس

الأحد من فوضى في العلاقات الدولية إذا تعرضت سوريا لمزيد من الضربات

الغربية، بينما استعدت واشنطن لتصعيد الضغط على روسيا بعقوبات اقتصادية

جديدة.

وذكر بيان للكرملين أن بوتين اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال

هاتفي على أن الضربات الغربية أضرت بفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع

السوري المستمر منذ سبعة أعوام.

وجاء في البيان "أكد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، أنه إذا استمرت

هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة فإنها ستؤدي حتما

إلى فوضى في العلاقات الدولية".

ومن ناحية أخرى، ذكرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي في

مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) أن الولايات

المتحدة ستعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم الاثنين تستهدف شركات

"تتعامل مع المعدات" المتصلة باستخدام الرئيس السوري بشار الأسد المزعوم

للأسلحة الكيماوية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت فجر السبت 105 صواريخ على

ما قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" إنها ثلاث منشآت لأسلحة

كيماوية في سوريا ردا على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في دوما في السابع

من أبريل .

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