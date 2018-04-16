رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ملك الأردن على هامش قمة الظهران".





الدمام 16 أبريل 2018 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " محادثات مع عاهل الاردن الملك عبد الله

الثاني على هامش القمة العربية بالظهران، تناولت مستجدات الوضع السياسي

في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجدد العاهل الأردني دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله الحكومة من جهد

لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على اهمية التوافق بين

الليبيين للوصول إلى حل سياسي شامل للازمة الراهنة.

وتناولت المحادثات تطوير العلاقات في مجالات متعددة كما ابدى، العاهل

الاردني استعداد بلاده للمساهمة في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الامنية

والعسكرية في ليبيا من خلال برامج متطورة للتدريب.

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