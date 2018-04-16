تراجع اسعار النفط إثر الضربات الغربية على سوريا.





سنغافورة 16 ابريل 2018( وال) - تراجع النفط واحدا بالمئة يوم الاثنين

مع فتح الأسواق إثر الضربات الجوية الغربية في سوريا مطلع الأسبوع في حين

تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأمريكية.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند

71.85 دولار للبرميل منخفضة 73 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة عن إغلاقها

السابق.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى

66.82 دولار للبرميل.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت 105 صواريخ يوم السبت

مستهدفة ما قالت إنها ثلاث منشآت أسلحة كيماوية في سوريا ردا على ما

يشتبه في أنه هجوم بالغاز السام على دوما يوم السابع من أبريل .

وقال متعاملون إن الأسواق الآسيوية بدأت بحذر بعد الضربات الغربية مع بعض

مشاعر الارتياح بعد أن بدا التصعيد مستب وتعرضت أسواق النفط ...( وال )

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