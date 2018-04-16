قوات الاحتلال تعتقل" 6 " مواطنين بينهم أطفال من القدس المحتلة .





القدس المحتلة 16 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الاثنين، 6 مواطنين بينهم سيدة، من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود أن قوات الاحتلال اعتقلت

من حي جبل الزيتونالطور المُطل على القدس القديمة المواطنة وفاء جمعة،

وثلاثة أطفال.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بمدينة القدس واعتقلت الأسير

المحرر أمير خضر الدبس، ونضال شيحة، بعد تفتيش منزليهما بشكل استفزازي.

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