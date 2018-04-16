متابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات بسرت .





سرت 16 ابريل 2018 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس ببلدية سرت

لمتابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات والعراقيل التي

تواجههما ببلدية سرت والعمل على تدليلها .

وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية

بالبلدية " غيث عبدالله " ، ومدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت "احمد

يوسف " ، ومساعد مدير الادارة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء مهندس "

رمضان ابو شوفه " ورئيس لجنة الازمة سرت بالشركة العامة للكهرباء مهندس "

فتحي سليمان " ، وعدد من المهندسين بشركتي المدار الجديد وليبيا

للاتصالات والتقنية .

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين شركات الاتصالات وشركة الكهرباء على

العمل داخل المدينة وضواحيها .

وتم الاتفاق على تشخيص المشاكل التي تواجه الشركات في تقرير كامل

وتقديمها للمجلس البلدي سرت فى اجتماعه المقبل حتى يتمكن من مخاطبة

الجهات ذات العلاقة .

...(وال سرت)...