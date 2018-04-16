متابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات بسرت .
الإثنين ، 16- 04- 2018 - 08:24:00
سرت 16 ابريل 2018 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس ببلدية سرت
لمتابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات والعراقيل التي
تواجههما ببلدية سرت والعمل على تدليلها .
وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية
بالبلدية " غيث عبدالله " ، ومدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت "احمد
يوسف " ، ومساعد مدير الادارة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء مهندس "
رمضان ابو شوفه " ورئيس لجنة الازمة سرت بالشركة العامة للكهرباء مهندس "
فتحي سليمان " ، وعدد من المهندسين بشركتي المدار الجديد وليبيا
للاتصالات والتقنية .
وبحث الاجتماع سبل التعاون بين شركات الاتصالات وشركة الكهرباء على
العمل داخل المدينة وضواحيها .
وتم الاتفاق على تشخيص المشاكل التي تواجه الشركات في تقرير كامل
وتقديمها للمجلس البلدي سرت فى اجتماعه المقبل حتى يتمكن من مخاطبة
الجهات ذات العلاقة .
...(وال سرت)...