متابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات بسرت .الإثنين ، 16-04-2018 - 08:24:00



سرت 16 ابريل 2018 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد أمس ببلدية سرت
لمتابعة سير عمل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات والعراقيل التي
تواجههما ببلدية سرت والعمل على تدليلها .
وضم الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية
بالبلدية " غيث عبدالله " ، ومدير مكتب اتصالات هاتف ليبيا بسرت "احمد
يوسف " ، ومساعد مدير الادارة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء مهندس "
رمضان ابو شوفه " ورئيس لجنة الازمة سرت بالشركة العامة للكهرباء مهندس "
فتحي سليمان " ، وعدد من المهندسين بشركتي المدار الجديد وليبيا
للاتصالات والتقنية .
وبحث الاجتماع سبل التعاون بين شركات الاتصالات وشركة الكهرباء على
العمل داخل المدينة وضواحيها .
وتم الاتفاق على تشخيص المشاكل التي تواجه الشركات في تقرير كامل
وتقديمها للمجلس البلدي سرت فى اجتماعه المقبل حتى يتمكن من مخاطبة
الجهات ذات العلاقة .
...(وال سرت)...

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