إصابة 5 مواطنين واعتقال آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس.





نابلس 16 ابريل 2018 (وال) - أصيب خمسة شبان، فجر اليوم الاثنين،

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الإسرائيلي في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، فيما اعتقلت أربعة شبان

آخرين من عدة مناطق بالمحافظة.

وأفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة

فجرا، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود القنابل

الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصابوا خمسة

شبان جرى إسعافهم ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد عميرة من البلدة

القديمة، وأحمد مسكاوي (20 عاما) من مخيم بلاطة شرقا، كما اعتقلت الشاب

محمد الصفدي (27 عاما) من بلدة تل جنوب غرب المدينة، والشاب أحمد شحادة

من بلدة جماعين جنوبا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

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