السراج يلتقي في الظهران مع الملك عبد الله الثاني .

الظهران 16 ابريل 2018 (وال)- اجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج محادثات الاحد مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية على هامش القمة العربية بالظهران، تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجدد العاهل الأردني دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على اهمية التوافق بين الليبيين والوصول الى حل سياسي شامل للازمة الراهنة.

وتناولت المحادثات تطوير العلاقات في مجالات متعددة كما ابدى، العاهل الاردني استعداد بلاده للمساهمة في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الامنية والعسكرية في ليبيا من خلال برامج متطورة للتدريب.

(وال)