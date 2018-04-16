سيالة يجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الظهران .

الظهران 16 ابريل 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الظهران السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش انعقاد قمة الرؤساء والملوك العرب في الظهران بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين ليبيا ولبنان .

واعرب سيالة خلال الاجتماع عن تطلعه لاستئناف السفارة الليبية في بيروت لعملها وبالمثل عودة السفارة اللبنانية للعمل من العاصمة طرابلس في القريب العاجل .

وبحث سيالة مع الحريري موضوع تسهيل منح الليبيين تاشيرات الدخول الى الاراضي اللبنانية ،ودعوة الشركات المصنعة والانشائية والخدمية لدخول السوق الليبي للمساهة في عملية البناء والاعمار والتنمية والتبادل التجاري .

(وال)