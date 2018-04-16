سيالة يبحث مع البكوش عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي

الظهران 16 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع الامين العام لاتحاد المغرب الطيب البكوش عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي وهياكله .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق فقد اكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقداه على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك العرب في الظهران السعودية الحرص المشترك على تفعيل هياكل ومؤسسات اتحاد المغرب العربي بما يخدم المنطقة .

واستعرض سيالة المتابعة الجارية للاعداد للقمة المغاربية السابعة بالعاصمة الليبية طرابلس ،مشيدا بالجهود التي يقوم بها الامين العام والمسؤولين بالامانة العامة ومؤسساتها المختلفة .

(وال)