سيالة يبحث مع وزير الخارجية اللبناني العلاقات الليبية اللبنانية .

الظهران 16 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الخارجية اللبناني باسيل جبران في الاجتماع الذي عقداه في الظهران على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك العرب المنعقدة في الظهران بالسعودية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عدد من المجالات .

وتم الاتفاق بين سيالة وجبران على ايفاد وفد اقتصادي ورجال اعمال ليبيين ومستثمرين ليبيين للالتقاء مع نظرائهم اللبنانيين لبحث افاق التعاون التجاري بين البلدين .

جضر الاجتماع وزير الاقتصاد اللبناني ووكيل وزارة الخارجية والمستشار الاقتصادي للرئيس اللبناني .

(وال)