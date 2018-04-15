الاتحاد يفوز على مينول الكاميروني ويتأهل لثمن نهائي بطولة كأس أفريقيا للأندية لكرة اليد.





طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره فريق

مينول الكاميروني بنتيجة 31 مقابل 26 هدفا، في المباراة التي جمعتهما

مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لفرق

المجموعة الرابعة، لبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

المقامة حاليا بمصر.

الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح فريق الاتحاد بنتيجة 16 مقابل

14 هدفا.

وبهذه النتيجة يسجل فريق الاتحاد أول نقطتين في رصيده، ويتأهل إلى

الدور ثمن النهائي صحبة الأهلي المصري بنفس الرصيد حققهما من فوز على

فريق مينول الكاميروني في الجولة الأولى من افتتاح منافسات البطولة يوم

الجمعة الماضي. وسيلتقي فريق الاتحاد في الجولة الثانية من منافسات الدور التمهيدي

مع نظيره الأهلي المصري، يوم الثلاثاء القادم في مباراة تحديد صاحب

الترتيب الأول والثاني عن المجموعة الرابعة.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم فرق أندية الاتحاد(ليبيا) ومينول

(الكاميرون) والأهلي (مصر) مستضيف البطولة، ويتأهل صاحب الترتيب الأول

والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

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