جدول الجولة السابعة والأخيرة لفرق المجموعة الثانية من الدوري
الممتاز لكرة القدم.
الأحد ، 15- 04- 2018 - 23:04:00
طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول منافسات الجولة السابعة والأخيرة لفرق المجموعة الثانية
من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .
وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
:.
* الجمعة 20 أبريل 2018 .
- نجوم اجدابيا × الأخضر .. ملعب المرج، الساعة 16:30 مساء .
- خليج سرت × شباب الجبل .. ملعب سرت، الساعة 16:30 مساء .
* السبت 21 أبريل .
- التحدي × النصر .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:30 مساء .
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