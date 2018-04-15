جدول الجولة السابعة والأخيرة لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.الأحد ، 15-04-2018 - 23:04:00


طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول منافسات الجولة السابعة والأخيرة لفرق المجموعة الثانية
من الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .
وستقام المباريات المقررة حسب التواريخ والملاعب والمواعيد التالية
:.
* الجمعة 20 أبريل 2018 .
- نجوم اجدابيا × الأخضر .. ملعب المرج، الساعة 16:30 مساء .
- خليج سرت × شباب الجبل .. ملعب سرت، الساعة 16:30 مساء .
* السبت 21 أبريل .
- التحدي × النصر .. ملعب شهداء بنينا، الساعة 18:30 مساء .
...(وال)...

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