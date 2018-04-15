نتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم .

. اليوم الأحد.



طرابلس 15 أبريل 2018 (وال )- أسفرت نتائج مباريات مساء اليوم الأحد من

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، عن فوز خليج سرت على نجوم اجدابيا

بنتيجة هدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما بملعب المرج، ضمن منافسات

الجولة 13 لفرق المجموعة الثانية.

وبهذه النتيجة رفع خليج سرت رصيده إلى (16) نقطة من 11 مباراة، ويرتقي

إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد نجوم اجدابيا عند (8) نقاط من نفس عدد

المباريات في المركز السادس.

وعلى ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء حقق شباب الجبل فوزا ثمينا على التحدي

بهدفين مقابل هدف، ويصل شباب الجبل النقطة (14) من 11 مباراة في المركز

الرابع، ويضمن البقاء في مصاف فرق الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد

التحدي عند النقطة 22 في المركز الثاني من نفس عدد المباريات، وينهي

آماله في بلوغ الدور الرباعي.

وضمن منافسات الجولة 12 لفرق المجموعة الثالثة، تمكن الشط من الفوز

على الترسانة بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما بملعب طرابلس

الدولي، وبذلك رفع الشط رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس من 10

مباريات، بينما بقي الترسانة برصيده السابق 7 نقاط من 11 مباراة في

المركز السادس.

وكانت قد أقيمت أمس السبت مباراة واحدة بملعب امساعد، انتهت بالتعادل

(1-1) بين فريقي الأخضر والأندلس، ضمن منافسات الجولة 13 لفرق المجموعة

الثانية، ليصبح الأخضر برصيد 16 نقطة في المركز الرابع من 11 مباراة،

والأندلس برصيد 4 نقاط في المركز السابع والأخير من 12 مباراة، ويهبط

رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

...(وال)...