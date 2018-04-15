منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يتوج بلقب بطولة اتحاد شمال أفريقيا.



طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- توج منتخبنا الوطني للناشئين بلقب بطولة

اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، التي اختتمت منافساتها اليوم الأحد في

استضافة مدينة تلمسان الجزائرية، بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر.

وجاء تتويج منتخبنا الوطني بكأس البطولة والميدالية الذهبية، عقب

تعادله في المباراة النهائية مع نظيره الجزائري (1-1)، التي جمعتهما

بملعب العقيد لطفي، وحصوله على المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف

عن نظيره الجزائري بنفس الرصيد في المركز الثاني.

المباراة التي انتهت بنتيجة (1-1)، بادر فيها منتخبنا الوطني

بالتسجيل عن طريق هداف البطولة "محمد عادل" من ضربة جزاء في الدقيقة 27

من زمن الشوط الأول، وعدل المنتخب الجزائري النتيجة في الدقيقة 64.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد فاز في مباراته الأولى على نظيره

التونسي بنتيجة (3-1)، سجلها المهاجم "محمد عادل"، فيما فاز المنتخب

الجزائري في مباراته الأولى على نظيره التونسي بنتيجة (2-1).

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