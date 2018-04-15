سيالة يجتمع مع موغيريني في الظهران

الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الظهران على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك العرب في الظهران مع الممثل السامي في الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية فرددريكا موغيريني .

وتناول الاجتماع بالبحث الملف الليبي واخر المستجدات في المنطقة .

واكد الجانبان على مواصلة التعاون خاصة في مجال بناء القدرات لحرس السواحل الليبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الارهاب وتامين الحدود .

وتطرق الطرفان الى نتائج اعلان نيامي لامن الحدود الذي اعلن عنه في النيجر بالاضافة الى مناقشة اخر التحضيرات نحو التوجه الى المسار الديمقراطي الانتخابي في ليبيا .

واشار السيد الوزير الى اهمية التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ،مبديا تفاؤله باستئناف عمل بعثة الاتحاد الاوروبي من العاصمة طرابلس .

ووجه السيد الوزير الدعوة للمسؤولة الاوروبية لزيارة العاصمة طرابلس في اقرب فرصة .

(وال)