سيالة يجتمع مع موغيريني في الظهران
الأحد ، 15- 04- 2018 - 18:55:00
الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الظهران على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك العرب في الظهران مع الممثل السامي في الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية فرددريكا موغيريني .
وتناول الاجتماع بالبحث الملف الليبي واخر المستجدات في المنطقة .
واكد الجانبان على مواصلة التعاون خاصة في مجال بناء القدرات لحرس السواحل الليبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الارهاب وتامين الحدود .
وتطرق الطرفان الى نتائج اعلان نيامي لامن الحدود الذي اعلن عنه في النيجر بالاضافة الى مناقشة اخر التحضيرات نحو التوجه الى المسار الديمقراطي الانتخابي في ليبيا .
واشار السيد الوزير الى اهمية التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ،مبديا تفاؤله باستئناف عمل بعثة الاتحاد الاوروبي من العاصمة طرابلس .
ووجه السيد الوزير الدعوة للمسؤولة الاوروبية لزيارة العاصمة طرابلس في اقرب فرصة .
(وال)